В России не зафиксированы новые случаи заболевания коронавирусом

Больные госпитализированы в инфекционные отделения стационаров Тюмени и Забайкалья и содержатся в изолированных боксах. Их состояние удовлетворительное, отметили в пресс-службе ведомства.

Накануне Роспотребнадзор поручил властям регионов усилить дезинфекционный режим на предприятиях и местах общественного питания и торговли продуктами. Цель – не допустить распространения коронавируса.

Ранее НСН писала, что с подозрением на коронавирус в Карелии госпитализирован студент из Китая. Об этом в субботу, 1 февраля, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на министра здравоохранения Карелии Михаила Охлопкова. Таким образом, число заболевших выросло до трех.

