В России не зафиксированы новые случаи заболевания коронавирусом
В Россия не выявлены новые случаи заболевания коронавирусной инфекцией. Такие данные сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
«За период мониторинга выявлено 360 заболевших с признаками острых респираторных вирусных инфекций. В результате проводимого мониторинга на территории Российской Федерации выявлены 2 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией среди прибывших граждан КНР», - сказано в официальном сообщении, которое цитирует РИА Новости.
Больные госпитализированы в инфекционные отделения стационаров Тюмени и Забайкалья и содержатся в изолированных боксах. Их состояние удовлетворительное, отметили в пресс-службе ведомства.
Накануне Роспотребнадзор поручил властям регионов усилить дезинфекционный режим на предприятиях и местах общественного питания и торговли продуктами. Цель – не допустить распространения коронавируса.
Ранее НСН писала, что с подозрением на коронавирус в Карелии госпитализирован студент из Китая. Об этом в субботу, 1 февраля, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на министра здравоохранения Карелии Михаила Охлопкова. Таким образом, число заболевших выросло до трех.
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