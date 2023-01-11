В России не планируют вводить ограничения из-за коронавируса в Китае
Начальник управления эпидемиологического благополучия населения Роспотребнадзора Марина Шарабакина заявила, что в России пока не планируется вводить какие-либо особые меры из-за вспышки COVID-19 в Китае, сообщает «Интерфакс».
По её словам, сложная эпидемиологическая обстановка наблюдается не только КНР, но и в ряде других государств, однако «принимаемые Роспотребнадзором меры позволяют не препятствовать сложившимся торгово-экономическим отношениям с Китаем».
Шарабакина добавила, что контролировать эпидситуацию в России специалистам помогает автоматизированная система контроля за заболеваемостью, с помощью которой в режиме реального времени оцениваются риски завоза в страну инфекционных болезней из других стран.
Ранее в пресс-службе Уссурийской таможни заявили, что Китай возобновил работу пассажирского направления в пункте пропуска МАПП Краскино – МАПП Хуньчунь, прибывающим на территорию КНР необходимо иметь отрицательный ПЦР-тест на куоронавируса, пишут «Известия».
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