В России не планируют вводить ограничения из-за коронавируса в Китае

По её словам, сложная эпидемиологическая обстановка наблюдается не только КНР, но и в ряде других государств, однако «принимаемые Роспотребнадзором меры позволяют не препятствовать сложившимся торгово-экономическим отношениям с Китаем».

Шарабакина добавила, что контролировать эпидситуацию в России специалистам помогает автоматизированная система контроля за заболеваемостью, с помощью которой в режиме реального времени оцениваются риски завоза в страну инфекционных болезней из других стран.

Ранее в пресс-службе Уссурийской таможни заявили, что Китай возобновил работу пассажирского направления в пункте пропуска МАПП Краскино – МАПП Хуньчунь, прибывающим на территорию КНР необходимо иметь отрицательный ПЦР-тест на куоронавируса, пишут «Известия».