Общество
Ранее стало известно, что на некоторых российских автомагистралях разрешат разгоняться до 130 км/ч уже в конце этого года или в первом квартале следующего.
В России не будет дорог без лимита скорости
9 июля23:44
Правительство не планируют вводить в России дороги без ограничения скорости, но увеличение скоростного лимита возможно на дорогах высокой категории, сообщил заместитель председателя Кабмина Максим Акимов.
Акимов подчеркнул, что ограничение скорости все равно будет, сообщает РИА «Новости».
Ранее стало известно, что на некоторых российских автомагистралях разрешат разгоняться до 130 км/ч уже в конце этого года или в первом квартале следующего.
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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
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