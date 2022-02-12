В России могут сократить рассмотрение заявлений на гражданство в общем порядке
Срок рассмотрения заявлений о приеме в гражданство России в общем порядке, а также для получивших политическое убежище, беженцев и военнослужащих по контракту в Вооруженных силах страны могут сократить до трех месяцев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.
В конце прошлого года президент Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о гражданстве, который предусматривает передачу МВД и его территориальным органам полномочий по рассмотрению заявлений о приеме в российское гражданство. На ведомство могут возложить ответственность за принятие решений в отношении лиц, которые становятся гражданами РФ по усмотрению президента.
«К ним [отдельным категориям граждан] относятся лица, на которых не распространяется так называемый упрощенный порядок приема в гражданство РФ, а также получившие политическое убежище на территории РФ, признанные беженцами и проходящие военную службу по контракту в Вооруженных силах РФ. При этом срок рассмотрения их заявлений о приеме в гражданство РФ сокращен с одного года до трех месяцев», — сообщили в МВД.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
13,5 млн+197 тыс. / сут.
Умерли
338 тыс.+701 / сут.
Выздоровели
10,9 млн+106 тыс. / сут.
- На Украине предложили «уничтожить и похитить» руководство Крыма
- В России могут сократить рассмотрение заявлений на гражданство в общем порядке
- Телескоп James Webb передал на Землю первые снимки
- СМИ: Байден назвал новую дату «нападения» России на Украину
- Кремль анонсировал телефонный разговор Путина и Макрона
- СМИ: США и ЕС отказались от планов отключить Россию от SWIFT
- Вильфанд предрек потепление в Европейской России в День святого Валентина
- Глава МИД Канады призвала граждан страны немедленно покинуть Украину
- СМИ назвали дату «нападения» России на Украину
- В Британии рассказали, как Путин «изобличил Запад»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru