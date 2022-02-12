В России могут сократить рассмотрение заявлений на гражданство в общем порядке

В конце прошлого года президент Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о гражданстве, который предусматривает передачу МВД и его территориальным органам полномочий по рассмотрению заявлений о приеме в российское гражданство. На ведомство могут возложить ответственность за принятие решений в отношении лиц, которые становятся гражданами РФ по усмотрению президента.

«К ним [отдельным категориям граждан] относятся лица, на которых не распространяется так называемый упрощенный порядок приема в гражданство РФ, а также получившие политическое убежище на территории РФ, признанные беженцами и проходящие военную службу по контракту в Вооруженных силах РФ. При этом срок рассмотрения их заявлений о приеме в гражданство РФ сокращен с одного года до трех месяцев», — сообщили в МВД.

