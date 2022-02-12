В России могут сократить рассмотрение заявлений на гражданство в общем порядке

Срок рассмотрения заявлений о приеме в гражданство России в общем порядке, а также для получивших политическое убежище, беженцев и военнослужащих по контракту в Вооруженных силах страны могут сократить до трех месяцев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.

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В конце прошлого года президент Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о гражданстве, который предусматривает передачу МВД и его территориальным органам полномочий по рассмотрению заявлений о приеме в российское гражданство. На ведомство могут возложить ответственность за принятие решений в отношении лиц, которые становятся гражданами РФ по усмотрению президента.

«К ним [отдельным категориям граждан] относятся лица, на которых не распространяется так называемый упрощенный порядок приема в гражданство РФ, а также получившие политическое убежище на территории РФ, признанные беженцами и проходящие военную службу по контракту в Вооруженных силах РФ. При этом срок рассмотрения их заявлений о приеме в гражданство РФ сокращен с одного года до трех месяцев», — сообщили в МВД.

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ТЕГИ:МВДГражданство РФРоссия
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