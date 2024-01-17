В России могут разрешить рекламу вина на билбордах

Правительство РФ поддержало законопроект, который разрешит размещать рекламу российских винодельческих хозяйств на билбордах, пишут «Ведомости».

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По данным газеты, инициативу разработали «с целью создания благоприятных условий для развития виноградарства и виноделия».

Представитель правительства в беседе с изданием сообщил, что документ на заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности пока не рассматривался.

Ранее в Росалкогольтабакконтроле сообщили, что суммарный объем производства водки в России по итогам 2023 года снизился на 4,3%, отмечает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
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