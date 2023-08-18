Россиян обязали ставить на учет парапланы и дельтапланы
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, вносящее изменения в действующие Правила госучёта беспилотных гражданских воздушных судов (БВС) с максимальной взлётной массой от 0,15 до 30 кг.
Как сообщает пресс-служба Минтранса РФ, правила теперь распространяются также на пилотируемые воздушные суда массой конструкции 115 кг и менее, например, парапланы и дельтапланы.
«Воздушные суда этой категории будут учитываться по тем же правилам, по которым сейчас ставятся на учёт «легкие» беспилотники», - указали в ведомстве.
В Минтрансе добавили, что изменения начнут действовать с 1 сентября 2024 года, после этой даты владельцы таких воздушных судов должны будут поставить их на учёт в течение 60 дней - в соответствии с обновлёнными правилами.
Ранее производитель трекеров «М-Индастриз» предложил Росавиации обязать владельцев беспилотников устанавливать транспондеры, что позволит не только дистанционно идентифицировать дроны и получать данные об их маршрутах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россиян обязали ставить на учет парапланы и дельтапланы
- Россия и Венгрия подписали документы о начале строительства АЭС «Пакш-2»
- В Курской области военные посадили украинский дрон-камикадзе
- МВД: в России ограничили полномочия Интерпола
- Российские военные сбили два украинских Су-25
- МИД России: попытка атаки БПЛА по Москве подтверждает преступную сущность Киева
- Экс-канцлеру Австрии грозит тюремный срок за дачу ложных показаний
- Посетителей «Афимолл Сити» эвакуировали из-за угрозы взрыва
- СМИ: США готовят меры против Турции за помощь России с обходом санкций
- Стоимость бензина Аи-95 в России превысила 70 тысяч рублей за тонну
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru