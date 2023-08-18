Россиян обязали ставить на учет парапланы и дельтапланы

Как сообщает пресс-служба Минтранса РФ, правила теперь распространяются также на пилотируемые воздушные суда массой конструкции 115 кг и менее, например, парапланы и дельтапланы.

«Воздушные суда этой категории будут учитываться по тем же правилам, по которым сейчас ставятся на учёт «легкие» беспилотники», - указали в ведомстве.

В Минтрансе добавили, что изменения начнут действовать с 1 сентября 2024 года, после этой даты владельцы таких воздушных судов должны будут поставить их на учёт в течение 60 дней - в соответствии с обновлёнными правилами.

Ранее производитель трекеров «М-Индастриз» предложил Росавиации обязать владельцев беспилотников устанавливать транспондеры, что позволит не только дистанционно идентифицировать дроны и получать данные об их маршрутах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

