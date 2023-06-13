В России исключили службу в полиции из списка отягчающих обстоятельств при преступлении

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому теперь совершение умышленного преступления сотрудником органов внутренних дел не будет считаться отягчающим наказание обстоятельством. Документ опубликован на портале правовой информации. Госдума приняла законопроект 30 мая, Совет федерации утвердил его 7 июня.

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Авторы инициативы поясняли ее тем, что силовики совершают в среднем не более 1% от общего числа преступлений, фиксируемых в России.

Зампред комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Александр Карлин утверждал, что «сохранение этой нормы нарушает принципы равенства перед законом».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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