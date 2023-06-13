В России исключили службу в полиции из списка отягчающих обстоятельств при преступлении

Авторы инициативы поясняли ее тем, что силовики совершают в среднем не более 1% от общего числа преступлений, фиксируемых в России.

Зампред комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Александр Карлин утверждал, что «сохранение этой нормы нарушает принципы равенства перед законом».

