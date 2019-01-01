В России хотят запретить частные видеокамеры на дорогах
Правительство России может начать определять требования к камерам фиксации нарушений правил дорожного движения. Соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение в Государственную думу , сообщает Ura.ru. Уточняется, что если эта инициатива будет принята, частные дорожные камеры попадут под запрет.
Как поясняет RT, авторами законопроекта стали депутаты от партии ЛДПР. В документе сообщaется, что нa сегодняшний день зaконодaтельство не зaпрещaет передaвaть негосудaрственным оргaнизaциям прaво фиксировaть нaрушения нa дороге при помощи кaмер. Делaется это нa основaнии госконтрактов.
Представители партии объяснили, что владельцы камер заинтересованы в большем количестве зафиксированных нарушений. Это приводит к тому, что предприниматели «некорректно устанавливают камеры видеофиксации по отношению к дороге и искусственно увеличивают показатель погрешности, чем существенно нарушают права» водителей.
Ранее глава межрегиональной общественной организации автомобилистов, депутат Вячеслав Лысаков рассказал НСН, зачем ГИБДД нужен доступ к информации, составляющей медицинскую тайну.
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