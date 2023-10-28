В России хотят убрать из обязанностей медработников немедицинские функции

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил, что реализация проекта по увеличению производительности труда позволит освободить врачей от немедицинских обязанностей.

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Таким образом, по его словам, у медработников будет больше времени на прием пациентов.

Ранее кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич заявила, что варикоз, тромбофлебит, стенокардия и риск возникновения инфаркта появляются из-за загустения крови, которое отрицательно влияет на работу сердца и системы организма в целом. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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