В России хотят убрать из обязанностей медработников немедицинские функции
28 октября 202319:55
Глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил, что реализация проекта по увеличению производительности труда позволит освободить врачей от немедицинских обязанностей.
Таким образом, по его словам, у медработников будет больше времени на прием пациентов.
Ранее кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич заявила, что варикоз, тромбофлебит, стенокардия и риск возникновения инфаркта появляются из-за загустения крови, которое отрицательно влияет на работу сердца и системы организма в целом. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru