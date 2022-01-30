В России госпитализировали 9 883 человека с коронавирусом за сутки
За минувшие сутки в России госпитализировали 9 883 россиянина с COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
«За сутки в России госпитализированы 9 883 человека с COVID-19, на 32,2% меньше, чем накануне», — отмечается в сообщении.
Накануне в стране выявили 14 570 человек с коронавирусом.
За сутки в России выявили 121 228 новых случаев коронавируса. За все время пандемии в России заразились коронавирусом 11 737 007 человек.
В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибли 617 человек. Всего умерли от заболевания 330 728 человек.
Всего за сутки выздоровело 28 944 россиянина от коронавируса, за период эпидемии - 10 218 151 человек.
Россиян призвали не экспериментировать с «препаратами от омикрона», которые западные ученые посчитали эффективными. Во-первых, это не точно, во-вторых, есть «побочка», предупредил директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов.
«В списке различные препараты с различным механизмом действия, есть и препараты с прямым противовирусным действием, есть препараты, механизм действия которых в отношении коронавирусной инфекции до конца не понятен – в том числе, апротинин. Многие из этих препаратов обладают довольно серьезными побочными эффектами, применяться в качестве каких-то профилактических средств или в качестве средства домашней аптечки просто не могут технически. В этом списке есть очень серьезные препараты. Совершенно точно не стоит экспериментировать над собственным здоровьем, рассчитывая на какие-то списки кем-то опубликованные, это может навредить», - отметил он в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
11,7 млн+121 тыс. / сут.
Умерли
331 тыс.+617 / сут.
Выздоровели
10,2 млн+28 944 / сут.
- Умер актер Леонид Куравлев
- В России госпитализировали 9 883 человека с коронавирусом за сутки
- Радиационный фон в приграничном Приморье после запуска ракеты КНДР стабильный
- Патрушев: Утверждения о «российской угрозе» - полная нелепость
- Украинский МИД требует от России отменить решение о предоставлении льгот для граждан Донбасса через «Госуслуги»
- СМИ: Скорость запущенной КНДР ракеты – около 16 Махов
- В посольстве США американцам снова рекомендовали покинуть территорию Украины
- Бывший президент США Трамп назвал неудачным разговор Байдена с Зеленским
- Финансист рассказал, что будет с рублем в феврале
- СМИ сообщили о крахе фондового рынка из-за санкций против России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru