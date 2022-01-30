В России госпитализировали 9 883 человека с коронавирусом за сутки

«За сутки в России госпитализированы 9 883 человека с COVID-19, на 32,2% меньше, чем накануне», — отмечается в сообщении.

Накануне в стране выявили 14 570 человек с коронавирусом.

За сутки в России выявили 121 228 новых случаев коронавируса. За все время пандемии в России заразились коронавирусом 11 737 007 человек.

В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибли 617 человек. Всего умерли от заболевания 330 728 человек.

Всего за сутки выздоровело 28 944 россиянина от коронавируса, за период эпидемии - 10 218 151 человек.

Россиян призвали не экспериментировать с «препаратами от омикрона», которые западные ученые посчитали эффективными. Во-первых, это не точно, во-вторых, есть «побочка», предупредил директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов.

«В списке различные препараты с различным механизмом действия, есть и препараты с прямым противовирусным действием, есть препараты, механизм действия которых в отношении коронавирусной инфекции до конца не понятен – в том числе, апротинин. Многие из этих препаратов обладают довольно серьезными побочными эффектами, применяться в качестве каких-то профилактических средств или в качестве средства домашней аптечки просто не могут технически. В этом списке есть очень серьезные препараты. Совершенно точно не стоит экспериментировать над собственным здоровьем, рассчитывая на какие-то списки кем-то опубликованные, это может навредить», - отметил он в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

