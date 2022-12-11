В России госпитализировали 763 человека с коронавирусом за сутки
За минувшие сутки в России госпитализированы 763 россиянина с COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
«По состоянию на 11 декабря 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 763 человека и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 48,3%», — отмечается в сообщении.
Накануне в стране госпитализировали 1 475 человек с коронавирусом.
За сутки в России выявили 7 096 новых случаев коронавируса. За все время пандемии в России заразился коронавирусом 221 665 152 человека.
В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибло 51 человека. Всего умерло от заболевания 392 611 человек.
За сутки выздоровело 5 718 россиян от коронавируса, за весь период пандемии - 21 061 584 человека.
Ранее врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в эфире НСН сравнил вирус гриппа и «омикрон».
«Грипп сейчас тяжелее, чем «омикрон» намного. Зимой в общественном транспорте не стоит выключать кондиционеры, это очень эффективно удаляет вирусы из салонов. Нужно также обратиться к работодателям – удалять с работы тех, кто пришел на работу с простудой, заболеет весь коллектив», - предостерег собеседник НСН.
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