В России госпитализировали 18 597 человек с коронавирусом за сутки

«По состоянию на 12 февраля 2022 года в Российской Федерации количество госпитализаций за сутки составило 18 597 человек и уменьшилось по сравнению с предшествующими сутками на 3,55%», — отмечается в сообщении.

Накануне в стране выявили 19 281 человека с коронавирусом.

За сутки в России выявили 203 766 новых случаев коронавируса. За все время пандемии в России заразились коронавирусом 13 935 560 человек.

В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибли 729 человек. Всего умерли от заболевания 339 542 человека.

Всего за сутки выздоровело 112 658 россиян от коронавируса, за период эпидемии - 11 134 291 человек.

Ранее врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» , что лечить бессимптомных больных с «омикроном» смысла нет, однако у людей со слабым здоровьем могут быть осложнения даже от легкого течения COVID-19.

«Они все известны, эти осложнения после COVID-19, и у всех штаммов они абсолютно одинаковые, они связаны главным образом с повреждением мелких сосудов, которые питают нашу нервную ткань. От рецепторов, которые работают во всех наших органах чувств – зрение, слух, тактильные, внутренние рецепторы от органов, и так далее. И повреждение этих мелких сосудов, собственно, и ведет ко всем проявлениям. А на втором месте еще и повреждение гемоглобина, из него вирусом "выбивается" железо, и это тоже уменьшает снабжение кислородом, и самые чувствительные ткани страдают, в том числе мозг. Слух – это частный случай, и ничего нового здесь нет», - отметил доктор наук.

