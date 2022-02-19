В России госпитализировали 15 062 человека с коронавирусом за сутки
За минувшие сутки в России госпитализировали 15 062 россиянина с COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
«Количество госпитализаций за сутки составило 15 062 человека и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 19,2%. Снижение количества госпитализации отмечено в 71 регионе. Увеличение госпитализаций произошло в 14 субъектах Российской Федерации», — отмечается в сообщении.
Накануне в стране выявили 18 632 человека с коронавирусом.
За сутки в России выявили 179 147 новых случаев коронавируса. За все время пандемии в России заразились коронавирусом 15 199 720 человек.
В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибли 798 человек. Всего умерли от заболевания 344 755 человек.
Всего за сутки выздоровело 191 098 россиян от коронавируса, за период эпидемии - 12 217 942 человека.
Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что в мире сложились «идеальные условия» сложились для возникновения более заразного и опасного варианта коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС.
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Заразились
15,2 млн+179 тыс. / сут.
Умерли
345 тыс.+798 / сут.
Выздоровели
12,2 млн+191 тыс. / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru