В России госпитализировали 15 062 человека с коронавирусом за сутки

«Количество госпитализаций за сутки составило 15 062 человека и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 19,2%. Снижение количества госпитализации отмечено в 71 регионе. Увеличение госпитализаций произошло в 14 субъектах Российской Федерации», — отмечается в сообщении.

Накануне в стране выявили 18 632 человека с коронавирусом.

За сутки в России выявили 179 147 новых случаев коронавируса. За все время пандемии в России заразились коронавирусом 15 199 720 человек.

В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибли 798 человек. Всего умерли от заболевания 344 755 человек.

Всего за сутки выздоровело 191 098 россиян от коронавируса, за период эпидемии - 12 217 942 человека.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что в мире сложились «идеальные условия» сложились для возникновения более заразного и опасного варианта коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС.

