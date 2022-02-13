В России госпитализировали 12 653 человека с коронавирусом за сутки

«По состоянию на 13 февраля 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 12 653 человека и уменьшилось по сравнению с предшествующими сутками на 31,9%», — отмечается в сообщении.

Накануне в стране выявили 18 597 человек с коронавирусом.

За сутки в России выявили 197 949 новых случаев коронавируса. За все время пандемии в России заразились коронавирусом 14 133 509 человек.

В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибли 706 человек. Всего умерли от заболевания 340 248 человек.

Всего за сутки выздоровело 101 568 россиян от коронавируса, за период эпидемии - 11 235 859 человек.

Ранее молекулярный биолог и вирусолог, научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев объяснил, как определяется пик волны заболеваемости COVID-19. По его словам, пик волны коронавируса определяется не только количеством заболевших. Скулачев отметил, что важными показателями является загруженность больниц и количество запросов в интернете.



