В России госпитализировали 12 653 человека с коронавирусом за сутки
За минувшие сутки в России госпитализировали 12 653 россиянина с COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
«По состоянию на 13 февраля 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 12 653 человека и уменьшилось по сравнению с предшествующими сутками на 31,9%», — отмечается в сообщении.
Накануне в стране выявили 18 597 человек с коронавирусом.
За сутки в России выявили 197 949 новых случаев коронавируса. За все время пандемии в России заразились коронавирусом 14 133 509 человек.
В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибли 706 человек. Всего умерли от заболевания 340 248 человек.
Всего за сутки выздоровело 101 568 россиян от коронавируса, за период эпидемии - 11 235 859 человек.
Ранее молекулярный биолог и вирусолог, научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев объяснил, как определяется пик волны заболеваемости COVID-19. По его словам, пик волны коронавируса определяется не только количеством заболевших. Скулачев отметил, что важными показателями является загруженность больниц и количество запросов в интернете.
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