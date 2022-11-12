В России госпитализировали 1 188 человек с коронавирусом за сутки

Накануне в больницы отправили 1 248 пациента с коронавирусом.

«По состоянию на 12 ноября 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1188 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 4,8% ... Выздоровело за сутки 5717 человек, или на 8,0% меньше в сравнении с 11 ноября 2022 года», - говорится в сообщении.

За сутки в России выявили 5 514 новых случая коронавируса. За все время пандемии в России заразились коронавирусом 21 494 588 человека.

В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибли 62 человека. Всего умерли от заболевания 390 964 человека.

Всего за сутки выздоровело 5 717 россиян от коронавируса, за период эпидемии - 20 896 445 человек.

Ранее Андрей Продеус заявил в эфире НСН, что назальная вакцина может блокировать на слизистой попадание коронавируса внутрь организма, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

