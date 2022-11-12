В России госпитализировали 1 188 человек с коронавирусом за сутки
За минувшие сутки в России госпитализировали 1 188 россиян с COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
Накануне в больницы отправили 1 248 пациента с коронавирусом.
«По состоянию на 12 ноября 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1188 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 4,8% ... Выздоровело за сутки 5717 человек, или на 8,0% меньше в сравнении с 11 ноября 2022 года», - говорится в сообщении.
За сутки в России выявили 5 514 новых случая коронавируса. За все время пандемии в России заразились коронавирусом 21 494 588 человека.
В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибли 62 человека. Всего умерли от заболевания 390 964 человека.
Всего за сутки выздоровело 5 717 россиян от коронавируса, за период эпидемии - 20 896 445 человек.
Ранее Андрей Продеус заявил в эфире НСН, что назальная вакцина может блокировать на слизистой попадание коронавируса внутрь организма, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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391 тыс.+62 / сут.
Выздоровели
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