В России до конца 2024 года создадут цифровые профили мигрантов
Систему цифрового профиля для прибывающих в Россию трудовых мигрантов планируется создать до конца текущего года, пишет ТАСС со ссылкой на утвержденный правительством план по реализации миграционной политики.
Профиль будет содержать данные миграционного учета по каждому прибывшему гражданину из разных ведомств: МВД, ФСБ, Минэкономразвития и других. Систему создадут до 10 декабря 2024 года.
Также планируется использовать биометрические данные. Предполагается, что такое решение обеспечит прозрачность в подтверждении личности мигрантов.
Ранее президент России Владимир Путин поручил до 1 июля 2024 года представить предложения по адаптации детей иностранных граждан для обучения, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru