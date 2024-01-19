В России до конца 2024 года создадут цифровые профили мигрантов

Профиль будет содержать данные миграционного учета по каждому прибывшему гражданину из разных ведомств: МВД, ФСБ, Минэкономразвития и других. Систему создадут до 10 декабря 2024 года.

Также планируется использовать биометрические данные. Предполагается, что такое решение обеспечит прозрачность в подтверждении личности мигрантов.

Ранее президент России Владимир Путин поручил до 1 июля 2024 года представить предложения по адаптации детей иностранных граждан для обучения, передает «Радиоточка НСН».

