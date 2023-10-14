В России 22 ноября объявили Днем психолога

Российское правительство утвердило 22 ноября Днем психолога. Об этом сообщается в Telegram-кабмина 14 октября, в субботу.

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Отмечается, что решение принято по поручению президента РФ.

«В этот день в 1994 году состоялся первый учредительный съезд Российского психологического общества – крупнейшей профессиональной и научной организации психологов в стране», - объясняют в кабмине причины происхождения новой праздничной даты в стране.

В правительстве также сообщили, что в сфере оказания услуг психологической помощи населению сегодня занято свыше 7 млн человек.

Ранее психолог Наталья Панфилова в эфире НСН заявила, что нужно уходить от токсичного отношения на работе, чтобы не рисковать своим здоровьем. Она посоветовала не бояться прервать токсичное отношение и искать новую работу, так как длительный прессинг может привести к серьезным заболеваниям.


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ФОТО: pixabay.com
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