В России 22 ноября объявили Днем психолога

Отмечается, что решение принято по поручению президента РФ.

«В этот день в 1994 году состоялся первый учредительный съезд Российского психологического общества – крупнейшей профессиональной и научной организации психологов в стране», - объясняют в кабмине причины происхождения новой праздничной даты в стране.



В правительстве также сообщили, что в сфере оказания услуг психологической помощи населению сегодня занято свыше 7 млн человек.

Ранее психолог Наталья Панфилова в эфире НСН заявила, что нужно уходить от токсичного отношения на работе, чтобы не рисковать своим здоровьем. Она посоветовала не бояться прервать токсичное отношение и искать новую работу, так как длительный прессинг может привести к серьезным заболеваниям.



