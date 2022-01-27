В РФ материальную помощь пострадавшим от ЧС начнут оказывать через Госуслуги

Система оказания материальной помощи пострадавшим от чрезвычайных ситуаций в России с 2022 года изменилась. ОБ этом сообщили в пресс-службе МЧС. Теперь граждане будут получать ее через сайт «Госуслуги».

Планируется, что автоматизация процесса, начиная с подачи заявления, ускорит получение денег, передает ТАСС.