В РФ материальную помощь пострадавшим от ЧС начнут оказывать через Госуслуги

Система оказания материальной помощи пострадавшим от чрезвычайных ситуаций в России с 2022 года изменилась. ОБ этом сообщили в пресс-службе МЧС. Теперь граждане будут получать ее через сайт «Госуслуги».

Планируется, что автоматизация процесса, начиная с подачи заявления, ускорит получение денег, передает ТАСС.

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В ведомстве отметили, что система успешно апробирована в Еврейской автономной области и Краснодарского края. Остальные регионы должны перейти на новый порядок оказания финансовой помощи пострадавшему населению уже к концу первого полугодия текущего года.

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