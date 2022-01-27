В РФ материальную помощь пострадавшим от ЧС начнут оказывать через Госуслуги
Система оказания материальной помощи пострадавшим от чрезвычайных ситуаций в России с 2022 года изменилась. ОБ этом сообщили в пресс-службе МЧС. Теперь граждане будут получать ее через сайт «Госуслуги».
Планируется, что автоматизация процесса, начиная с подачи заявления, ускорит получение денег, передает ТАСС.
В ведомстве отметили, что система успешно апробирована в Еврейской автономной области и Краснодарского края. Остальные регионы должны перейти на новый порядок оказания финансовой помощи пострадавшему населению уже к концу первого полугодия текущего года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru