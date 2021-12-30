В РАН потратили более миллиона рублей на изучение ада и зла
Институт философии Российской академии наук (РАН) потратил почти 1,5 млн рублей на исследования ада и зла. Об этом сообщает РБК.
В последние месяцы институт заказал сразу несколько исследований, в названиях которых упоминаются слова «ад» и «зло». Так, учреждение потратило 742 тысяч рублей на исследование «Является ли злом существование ада», 686 тысяч — на исследование «Реляционное измерение проблемы зла и мистическая теодицея».
Институт философии отмечает, что средства на все исследования были ранее выделены из Российского научного фонда.
«Все это в рамках закона, в рамках гранта, который выделен. Люди выиграли конкурс на это и там все распределено изначально из Российского научного фонда», — сообщили в институте.
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