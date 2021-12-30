В РАН потратили более миллиона рублей на изучение ада и зла

В последние месяцы институт заказал сразу несколько исследований, в названиях которых упоминаются слова «ад» и «зло». Так, учреждение потратило 742 тысяч рублей на исследование «Является ли злом существование ада», 686 тысяч — на исследование «Реляционное измерение проблемы зла и мистическая теодицея».

Институт философии отмечает, что средства на все исследования были ранее выделены из Российского научного фонда.

«Все это в рамках закона, в рамках гранта, который выделен. Люди выиграли конкурс на это и там все распределено изначально из Российского научного фонда», — сообщили в институте.

