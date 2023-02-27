В Раменках открылось 13 новых объектов торговли и бытовых сервисов

Тринадцать объектов коммерческой инфраструктуры площадью более 1,5 тыс. кв. м открылись в проектах московского девелопера Донстрой в Раменках: кофейни, супермаркет, аптека, химчистка, магазин стройматериалов, салон штор, частный детский сад и другие.



В сообщении компании отмечается, что Донстрой внимательно относится к составу инфраструктуры своих проектов, учитывает пожелания клиентов и специально проводит среди них анкетирование. Главная задача — чтобы жители «Огней», «События» и «Реки» тратили минимум времени на решение бытовых вопросов, а все необходимое для комфортной жизни находилось на расстоянии пешей прогулки.



Специально для этого в компании создано собственное управление аренды. Сейчас девелопер предлагает предпринимателям в Раменках 21 помещение в аренду, которые могут быть использованы под продовольственные магазины, кафе, аптеки, обучающий и детский центры, пункты выдачи заказов из маркетплейсов, салон красоты, SPA услуги, салон цветов, студию груминга и другие.



На текущий момент девелопер сдал в эксплуатацию в Раменках больше 384 тыс. кв. м недвижимости. Это треть от запланированного объема строительства. Всего на первых этажах введенных домов расположено 55 коммерческих объектов площадью около 9,2 тыс. кв. м. На сегодня компания передала собственникам в Раменках уже 1 818 квартир.

