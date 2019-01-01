В предстоящие выходные будет закрыт участок Филевской линии метро

В ближайшие выходные, 6 и 7 июля, будет закрыт участок Филевской линии столичной подземки. Как пишет АГН «Москва», об этом заявили в руководстве московского метрополитена. Поезда не будут ходить между станциями «Киевская» и «Кунцевская».

Временные ограничения вводятся в связи с реконструкцией наземного участка линии. Отмечается, что пассажиры смогут доехать до закрытых станций на бесплатных компенсационных автобусах «КМ». 6 и 7 июля не будут работать «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филевский парк» и «Пионерская». В обычном режиме метрополитен возобновит работу в понедельник, 8 июля, в 5:30 утра.

Добавим, в рамках выполнения работ по реконструкции Филевской линии в будущем намечены ещё шесть технологических «окон».

Ранее НСН писала, что фонтанчики с питьевой водой могут появиться на станциях столичной подземки. С таким предложением выступил первый заместитель председателя комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов. Он отметил, что у всех пассажиров должна быть возможность получать питьевую воду бесплатно, если они едут в общественном транспорте, особенно в летнюю жару.

