В правительстве не подтвердили информацию о заражении коронавирусом в Москве

В правительстве не подтвердили распространившуюся информацию о первом случае инфицирования коронавирусом в Москве. Об этом сообщили РИА Новости в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой.

Информация об обнаружении коронавируса у пациента в российской столице появилась в Telegram-канал Mash.

Ранее администрация ресторана быстрого питания McDonald’s на Пушкинской площади в российской столице отменила празднование 30-летия со дня открытия первого такого заведения в Москве. В качестве причины был назван коронавирус.

