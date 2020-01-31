В правительстве не подтвердили информацию о заражении коронавирусом в Москве
31 января 202000:44
В правительстве не подтвердили распространившуюся информацию о первом случае инфицирования коронавирусом в Москве. Об этом сообщили РИА Новости в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой.
Информация об обнаружении коронавируса у пациента в российской столице появилась в Telegram-канал Mash.
Ранее администрация ресторана быстрого питания McDonald’s на Пушкинской площади в российской столице отменила празднование 30-летия со дня открытия первого такого заведения в Москве. В качестве причины был назван коронавирус.
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