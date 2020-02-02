В посольстве России заявили о 130 желающих эвакуироваться из Хубэя

2 февраля 202015:24

Пресс-атташе посольства России в Китае Георгий Егоров сообщил, что желание эвакуироваться из китайской провинции Хубэй в свяхи с эпидемией коронавируса заявили 130 россиян, сообщает ТАСС.

«Мы установили связь с 202 гражданами России в провинции Хубэй, из них 130 человек выразили готовность покинуть провинцию в рамках объявленной эвакуации», — уточнил Егоров.

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Пресс-атташе уточнил, что дипломаты продолжают формировать списки, так как ещё не все граждане России приняли решение по поводу эвакуации на родину.

Представитель посольства отметил, что о порядке и времени эвакуации объявят дополнительно.

Ранее, 1 февраля президент России Владимир Путин дал поручение привлечь самолёты Воздушно-космических сил РФ к эвакуации россиян из районов Китая в связи с эпидемией коронавируса. По инфромации пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, доставка россиян начнется 4-3 февраля.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
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