В посольстве России заявили о 130 желающих эвакуироваться из Хубэя
Пресс-атташе посольства России в Китае Георгий Егоров сообщил, что желание эвакуироваться из китайской провинции Хубэй в свяхи с эпидемией коронавируса заявили 130 россиян, сообщает ТАСС.
«Мы установили связь с 202 гражданами России в провинции Хубэй, из них 130 человек выразили готовность покинуть провинцию в рамках объявленной эвакуации», — уточнил Егоров.
Пресс-атташе уточнил, что дипломаты продолжают формировать списки, так как ещё не все граждане России приняли решение по поводу эвакуации на родину.
Представитель посольства отметил, что о порядке и времени эвакуации объявят дополнительно.
Ранее, 1 февраля президент России Владимир Путин дал поручение привлечь самолёты Воздушно-космических сил РФ к эвакуации россиян из районов Китая в связи с эпидемией коронавируса. По инфромации пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, доставка россиян начнется 4-3 февраля.
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