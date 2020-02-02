В посольстве России заявили о 130 желающих эвакуироваться из Хубэя

Пресс-атташе уточнил, что дипломаты продолжают формировать списки, так как ещё не все граждане России приняли решение по поводу эвакуации на родину.

Представитель посольства отметил, что о порядке и времени эвакуации объявят дополнительно.

Ранее, 1 февраля президент России Владимир Путин дал поручение привлечь самолёты Воздушно-космических сил РФ к эвакуации россиян из районов Китая в связи с эпидемией коронавируса. По инфромации пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, доставка россиян начнется 4-3 февраля.

