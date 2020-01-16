В подмосковном Воскресенске появится центр реабилитации детей-инвалидов

Как пишет издание, руководитель проекта «Равные возможности» Анна Аксенова уже подала необходимые документы для регистрации автономной некоммерческой организации. Активисты также надеются, что площадь для центра сможет предоставить муниципалитет.

По информации издания, в Подмосковье в настоящее время живут около 200 детей-инвалидов. В июле 2019 года сообщалось, что число взрослых граждан России с инвалидностью за последние несколько лет сократилось с одновременным ростом этого показателя среди детей. Депутат Госдумы Михаил Терентьев в эфире НСН предположил, что такая статистика может быть следствием изменения критериев определения инвалидности.

