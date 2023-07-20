В Подмосковье во дворе жилого комплекса произошел конфликт со стрельбой
В подмосковной деревне Дрожжино около 20 человек устроили конфликт со стрельбой во дворе жилого комплекса, сообщает «РЕН ТВ».
Огонь велся из травматического пистолета. Между собой выясняли отношения две группы мигрантов. Они громко кричали и оскорбляли друг друга.
Один из иностранцев выстрелил из пистолета.
Прибывшие на место полицейские не обнаружили участников потасовки, так как они разбежались в разные стороны. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Из-за этнических анклавов россияне лишаются работы, процветает наркоторговля и коррупция, заявил председатель Московского регионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин в интервью НСН.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Подмосковье во дворе жилого комплекса произошел конфликт со стрельбой
- Таксист сбил женщину с детьми в Москве
- США одобрили поставку Германии ракет AMRAAM
- На юго-востоке Москвы загорелось двухэтажное здание
- Подоляк: в порты Украины не зайдет ни одно грузовое судно
- Рогов сообщил об авиаударах по ВСУ на ореховском направлении
- Черчесова уволили с поста главного тренера «Ференцвароша»
- СМИ: во Львове прогремел мощный взрыв
- Украина объявила о создании механизма компенсаций для морских судов
- Вучич попросил генсека НАТО защитить сербов в Косово
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru