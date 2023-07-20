В Подмосковье во дворе жилого комплекса произошел конфликт со стрельбой

В подмосковной деревне Дрожжино около 20 человек устроили конфликт со стрельбой во дворе жилого комплекса, сообщает «РЕН ТВ».

«Самый простой путь»: Помогут ли мигранты решить демографические проблемы России

Огонь велся из травматического пистолета. Между собой выясняли отношения две группы мигрантов. Они громко кричали и оскорбляли друг друга.

Один из иностранцев выстрелил из пистолета.

Прибывшие на место полицейские не обнаружили участников потасовки, так как они разбежались в разные стороны. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Из-за этнических анклавов россияне лишаются работы, процветает наркоторговля и коррупция, заявил председатель Московского регионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин в интервью НСН.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:МигрантыСтрельба

Горячие новости

Все новости

партнеры