В Подмосковье в 2020 году снизят допустимую скорость движения машин

Минтранс Московской области заявил о решении снизить максимально допустимую скорость на некоторых региональных дорогах в 2020 году. Об этом сообщает сайт Подмосковье сегодня.

Так, скорость будет снижена с 60 км/ч до 50 км/ч. Новые правила планируется ввести в первой половине следующего года.