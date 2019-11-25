В Подмосковье в 2020 году снизят допустимую скорость движения машин
Минтранс Московской области заявил о решении снизить максимально допустимую скорость на некоторых региональных дорогах в 2020 году. Об этом сообщает сайт Подмосковье сегодня.
Так, скорость будет снижена с 60 км/ч до 50 км/ч. Новые правила планируется ввести в первой половине следующего года.
На какие именно дороги распространится новый скоростной режим не уточняется. Однако в ведомстве отметили, что дороги будут определены в соответствии с тем, «где данная мера действительно необходима для повышения безопасности». Особое внимание будет уделено дорогам, связанным с наибольшим «социальным притяжением», добавили в Минтрансе.
Отмечается, что такое решение было принято после проверки дорог с региональным ГИБДД.
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