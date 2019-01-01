В Подмосковье стартовал грибной сезон
В Московской области раньше срока появились белые грибы и подосиновики, пишет сайт «Подмосковье Сегодня».
Например, огромное количество маслят, подберезовиков, подосиновиков и белых растет недалеко от Монинского озера.
Как отметил миколог, автор научно-популярных книг о грибах Михаил Вишневский, нынешний май «необычайно грибной». Многие грибы появились раньше на две недели.
Причиной такой аномалии Вишневский называет раннюю теплую весну с обилием снега и периодическими дождями.
Небольшое похолодание на прошедших выходных простимулирует дальнейший рост грибов.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Возбуждено новое дело против Порошенко
- Верховный суд отклонил иск о недействительности указа Зеленского о роспуске Рады
- Погранслужба ФСБ опасается новых провокаций от Украины
- «Будет висеть на дереве». Ярош пригрозил Зеленскому убийством
- Парламент Австрии одобрил вотум недоверия канцлеру и правительству