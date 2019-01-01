В Подмосковье стартовал грибной сезон

В Московской области раньше срока появились белые грибы и подосиновики, пишет сайт «Подмосковье Сегодня».

Например, огромное количество маслят, подберезовиков, подосиновиков и белых растет недалеко от Монинского озера.

Как отметил миколог, автор научно-популярных книг о грибах Михаил Вишневский, нынешний май «необычайно грибной». Многие грибы появились раньше на две недели.

Причиной такой аномалии Вишневский называет раннюю теплую весну с обилием снега и периодическими дождями.

Небольшое похолодание на прошедших выходных простимулирует дальнейший рост грибов.

