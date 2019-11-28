В Подмосковье продлили вакцинацию от гриппа
В Подмосковье продлили срок вакцинации от гриппа, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня». Теперь бесплатную прививку от столь распространённого в зимний период заболевания можно пройти до 20 декабря.
«Срок бесплатной вакцинации от гриппа в Подмосковье продлен до 20 декабря», — сообщили изданию в региональном Минздраве.
Ранее вакцинацию планировалось завершить до наступления декабря. Напомним, накануне глава Минздрава РФ Вероника Скворцова предупредила россиян о сезонном росте заболевания гриппом. По её словам, рост начнётся уже в декабре, а пик придётся на январь и начало февраля.
Ранее в эфире НСН бывший главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко рассказал, как Россия спасается от гриппа, и почему фармкомпании не заинтересованы в вакцинации населения.
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