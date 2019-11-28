В Подмосковье продлили вакцинацию от гриппа

В Подмосковье продлили срок вакцинации от гриппа, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня». Теперь бесплатную прививку от столь распространённого в зимний период заболевания можно пройти до 20 декабря.

«Срок бесплатной вакцинации от гриппа в Подмосковье продлен до 20 декабря», — сообщили изданию в региональном Минздраве.