В Подмосковье появятся сертификаты реновации
В Подмосковье введут сертификаты для переселения из ветхого жилья. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Воробьев отметил, что на сертификате будет указана сумма, которая выделена каждому жителю ветхих домов.
«Это удобно. Он может переехать в другой округ, выбрать квартиру на первичном или вторичном рынке, может добавить своих средств и купить улучшенное жилье», — подчеркнул губернатор Подмосковья, сообщает «Радио 1».
Воробьев также напомнил о пилотных программах реновации, которые сейчас проходят в Мытищах и Раменском городском округе.
Губернатор Московской области обратил внимание, что в 2022 году программа переселения развернется по всему региону и затронет Балашиху, Пушкино, Фрязино и другие городские округа.
«Это будут современные дома, построенные по всем стандартам качества, уютные и комфортные», – заметил Воробьев.
Ранее депутат Московской областной думы Роман Володин заявил, что вопрос с обманутыми дольщиками Подмосковья планируется решить до 2024 года.
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