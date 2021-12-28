В Подмосковье появятся сертификаты реновации

«Это удобно. Он может переехать в другой округ, выбрать квартиру на первичном или вторичном рынке, может добавить своих средств и купить улучшенное жилье», — подчеркнул губернатор Подмосковья, сообщает «Радио 1».

Воробьев также напомнил о пилотных программах реновации, которые сейчас проходят в Мытищах и Раменском городском округе.

Губернатор Московской области обратил внимание, что в 2022 году программа переселения развернется по всему региону и затронет Балашиху, Пушкино, Фрязино и другие городские округа.

«Это будут современные дома, построенные по всем стандартам качества, уютные и комфортные», – заметил Воробьев.

Ранее депутат Московской областной думы Роман Володин заявил, что вопрос с обманутыми дольщиками Подмосковья планируется решить до 2024 года.

