В Подмосковье появятся сертификаты реновации

В Подмосковье введут сертификаты для переселения из ветхого жилья. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Воробьев отметил, что на сертификате будет указана сумма, которая выделена каждому жителю ветхих домов.

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«Это удобно. Он может переехать в другой округ, выбрать квартиру на первичном или вторичном рынке, может добавить своих средств и купить улучшенное жилье», — подчеркнул губернатор Подмосковья, сообщает «Радио 1».

Воробьев также напомнил о пилотных программах реновации, которые сейчас проходят в Мытищах и Раменском городском округе.

Губернатор Московской области обратил внимание, что в 2022 году программа переселения развернется по всему региону и затронет Балашиху, Пушкино, Фрязино и другие городские округа.

«Это будут современные дома, построенные по всем стандартам качества, уютные и комфортные», – заметил Воробьев.

Ранее депутат Московской областной думы Роман Володин заявил, что вопрос с обманутыми дольщиками Подмосковья планируется решить до 2024 года.

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ФОТО: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
ТЕГИ:Реновация ЖильяПодмосковье
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