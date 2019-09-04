В Подмосковье отремонтировали свыше 2 тыс. километров дорог с начала года

В четырнадцати подмосковных округах с начала 2019 года отремонтировано более 2 тысяч километров дорог. Об этом сообщает сайт «Подмосковье сегодня» со ссылкой на официальное сообщение Минтранса.

Как заявил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик, выполненные ремонтные работы составили почти 90 % от плана, намеченного на этот год.

Отмечается, что перемены затронули все крупные муниципалитеты области, в том числе Мытищи, Сергиев Посад, Ступино, а также Воскресенск, Долгопрудный, Коломну и Красногорск.

