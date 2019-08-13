В Подмосковье назвали средние баллы поступающих в вузы

Областное Минобразования готовит статистику к завершению приемной кампании в регионе. Ведомство озвучило средние баллы абитуриентов, поступающих в вузы региона, пишет сайт Подмосковье сегодня.

Так, средний балл бывших школьников на педагогических специальностях составляет 73 балла, на технических – 71 балл.

Поступающие в Московский государственный областной университет имеют в среднем 75 баллов за предмет, в Государственный гуманитарно-технологический университет —74 балла, в Университет «Дубна» — 72 балла.

Отмечается, что уже зачислены в подмосковные вузы свыше 2,5 тысяч человек.



