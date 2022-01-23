В Подмосковье мужчина с женщиной насмерть отравились неизвестным веществом
В подмосковном поселке Обухово нашли мертвыми супружескую пару, сообщает региональное управление Следственного комитета.
Их сын девяти лет был госпитализирован. Отравившихся нашел 22 января их родственник. Приехавшие по вызову медики констатировали смерть мужчины 1986 года рождения и его супруги 1993 года рождения. Ребенка госпитализировали.
Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, назначены судебно-медицинские. Кроме того, инициировано уголовное дело.
Ранее в Чувашии более 40 детей обратились к медикам после отравления в школе.
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