В Подмосковье мужчина с женщиной насмерть отравились неизвестным веществом

Их сын девяти лет был госпитализирован. Отравившихся нашел 22 января их родственник. Приехавшие по вызову медики констатировали смерть мужчины 1986 года рождения и его супруги 1993 года рождения. Ребенка госпитализировали.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, назначены судебно-медицинские. Кроме того, инициировано уголовное дело.

Ранее в Чувашии более 40 детей обратились к медикам после отравления в школе.

