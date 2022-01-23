В Подмосковье мужчина с женщиной насмерть отравились неизвестным веществом

В подмосковном поселке Обухово нашли мертвыми супружескую пару, сообщает региональное управление Следственного комитета.

Дело об отравлении арбузом из «Магнита»: следов инсектицида не найдено

Их сын девяти лет был госпитализирован. Отравившихся нашел 22 января их родственник. Приехавшие по вызову медики констатировали смерть мужчины 1986 года рождения и его супруги 1993 года рождения. Ребенка госпитализировали.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, назначены судебно-медицинские. Кроме того, инициировано уголовное дело.

Ранее в Чувашии более 40 детей обратились к медикам после отравления в школе.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ОтравленияПодмосковье
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры