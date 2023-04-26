В Подмосковье и Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности
26 апреля 202319:51
В Москве и области объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы и ветра, следует из данных Гидрометцентра.
Сигнал опасности будет действовать в четверг с полудня до 20:00. В Подмосковье - до 21:00. Скорость ветра будет достигать 15 метров в секунду.
Температура в Москве будет колебаться в пределах 20 градусов, будет облачно, временами дождь.
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26 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru