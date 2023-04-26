В Подмосковье и Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности

Сигнал опасности будет действовать в четверг с полудня до 20:00. В Подмосковье - до 21:00. Скорость ветра будет достигать 15 метров в секунду.

Температура в Москве будет колебаться в пределах 20 градусов, будет облачно, временами дождь.

