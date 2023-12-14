В Петербурге суд продлил арест 15 обвиняемым по делу «азербайджанской мафии»
Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга продлил арест 15 фигурантам уголовного дела по «азербайджанской мафии», сообщили в пресс-службе суда.
В качестве обвиняемых привлечены граждане Азербайджана и Таджикистана, которые объединились в преступную группу и занимались нападениями на граждан со славянской внешностью, а затем записывали происходящее на кинокамеру и выкладывали в соцсети.
В видео участники преступной группы называли себя «азербайджанской мафией».
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил расследование этого дела на особый контроль.
Ранее стало известно, что экс-замглавы Минцифры останется под арестом до 12 марта, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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