В Петербурге суд продлил арест 15 обвиняемым по делу «азербайджанской мафии»

В качестве обвиняемых привлечены граждане Азербайджана и Таджикистана, которые объединились в преступную группу и занимались нападениями на граждан со славянской внешностью, а затем записывали происходящее на кинокамеру и выкладывали в соцсети.

В видео участники преступной группы называли себя «азербайджанской мафией».

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил расследование этого дела на особый контроль.

Ранее стало известно, что экс-замглавы Минцифры останется под арестом до 12 марта, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

