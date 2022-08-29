В Петербурге продлили ограничения по коронавирусу
29 августа 202220:11
Власти Петербурга объявили о продлении ограничений по коронавирусу до 31 октября. Об этом сообщает ТАСС.
Соответствующий документ подписал губернатор Петербурга Александр Беглов. Ограничения касаются в основном дезинфекции общественных мест, также организации раздельных входа и выхода для посетителей музеев и фуд-кортов.
Отмечается, что также сохраняется рекомендация по использованию масок.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru