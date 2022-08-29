В Петербурге продлили ограничения по коронавирусу

Власти Петербурга объявили о продлении ограничений по коронавирусу до 31 октября. Об этом сообщает ТАСС.

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Соответствующий документ подписал губернатор Петербурга Александр Беглов. Ограничения касаются в основном дезинфекции общественных мест, также организации раздельных входа и выхода для посетителей музеев и фуд-кортов.

Отмечается, что также сохраняется рекомендация по использованию масок.



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Фото: Соцсеть/spbgov
ТЕГИ:КоронавирусСанкт-Петербург
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