В Петербурге потерявшую паспорт девушку без ее ведома выдали замуж за африканца

Женщина пояснила, что замуж ни за кого не выходила, с супругом не знакома и совместное хозяйство с ним никогда не вела. По её словам, паспорт она потеряла за неделю до подачи заявления в ЗАГС и на момент регистрации брака новый документ ещё не получила.

«Семейные узы зарегистрированы на основании утерянного женщиной паспорта. Брак заключен фиктивно, чтобы иностранец получил гражданство РФ», - указали в прокуратуре.

В ведомстве добавили, что в суд был направлен иск о признании заключенного брака недействительным.

Ранее липецкие правоохранители из центра по противодействию экстремизму совместно с сотрудниками ФСБ задержали четырех соотечественников, за деньги помогавших мигрантам из ближнего зарубежья оформить разрешение на временное проживание в России путем заключения фиктивных браков с россиянами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

