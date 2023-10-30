В Петербурге потерявшую паспорт девушку без ее ведома выдали замуж за африканца
Потерявшая паспорт жительница Санкт-Петербурга при получении нового документа узнала, что с 21 января 2022 года является супругой гражданина одной из стран Африки, сообщает пресс-служба городской прокуратуры.
Женщина пояснила, что замуж ни за кого не выходила, с супругом не знакома и совместное хозяйство с ним никогда не вела. По её словам, паспорт она потеряла за неделю до подачи заявления в ЗАГС и на момент регистрации брака новый документ ещё не получила.
«Семейные узы зарегистрированы на основании утерянного женщиной паспорта. Брак заключен фиктивно, чтобы иностранец получил гражданство РФ», - указали в прокуратуре.
В ведомстве добавили, что в суд был направлен иск о признании заключенного брака недействительным.
Ранее липецкие правоохранители из центра по противодействию экстремизму совместно с сотрудниками ФСБ задержали четырех соотечественников, за деньги помогавших мигрантам из ближнего зарубежья оформить разрешение на временное проживание в России путем заключения фиктивных браков с россиянами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru