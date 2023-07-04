В Петербурге не будут разводить мосты

В ночь на 4 июля в Санкт-Петербурге не будут разводить мосты, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на пресс-службу «Мостотреста».

СМИ: в Москве объявлен желтый уровень погодной опасности

Это связано с ухудшением погодных условий в городе. Ночью ожидается усиление ветра до 15 метров в секунду.

3 июля в Петербурге действовал желтый уровень погодной опасности, как и в Москве.

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