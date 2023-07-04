В Петербурге не будут разводить мосты
4 июля 202305:03
В ночь на 4 июля в Санкт-Петербурге не будут разводить мосты, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на пресс-службу «Мостотреста».
Это связано с ухудшением погодных условий в городе. Ночью ожидается усиление ветра до 15 метров в секунду.
3 июля в Петербурге действовал желтый уровень погодной опасности, как и в Москве.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru