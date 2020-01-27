В Петербурге наградили победителей конкурса «Хорошие новости России»

Награждение победителей конкурса «Хорошие новости России» состоялось в Санкт-Петербурге. Об этом в понедельник сообщает Федеральное агентство новостей, которое является учредителем конкурса.

По данным агентства, лауреатами конкурса стали журналисты из Краснодара, Ульяновска, Тюмени, Воронежа, Красноярска и Архангельска. Как отмечается, конкурс призван поощрять журналистов из регионов за позитивные и достоверные публикации. В качестве награды за свою работу журналисты получили дипломы и сертификаты на 100 тысяч рублей.

Журналисты принимали участие в следующих номинациях конкурса: «Экономика страны или региона», «Наука и инновации», «Спорт», «Герои современности», «Общество и социальные проекты». Конкурс проводится дважды в год, в следующий раз его итоги будут подведены в июле текущего года.





