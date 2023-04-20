В Петербурге начали рассылать электронные повестки в тестовом режиме
20 апреля 202312:54
В Санкт-Петербурге в тестовом режиме весенним призывникам начали рассылать электронные повестки, сообщила «Фонтанка» со ссылкой на главного военкома города Сергея Качковского.
Повестки приходят в личный кабинет на портале «Госуслуг». В будущем возможно оповещение с помощью СМС-уведомлений, отмечает издание.
Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что отправленные во время весеннего призыва электронные повестки не будут иметь юридической силы, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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20 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru