В Петербурге число заразившихся омикроном выросло до 2,6 тысяч
Число пациентов с подтвержденным заражением штаммом «омикрон» выросло в Петербурге до 2 637. Такие данные привели в городском управлении Роспотребнадзора, передает ТАСС.
Отмечается, что среди общего числа зараженных только 74 пациента привезли коронавирус из-за рубежа. По данным ведомства, туристы вернулись из Доминиканы, ОАЭ, Великобритании, Египта, Франции, Испании, Сербии.
Ранее стало известно, что правительство Санкт-Петербурга ужесточило антиковидные меры в связи с быстрым распространением омикрон-штамма и запретило детям посещение театров. Кроме того, студенты СПбГУ были переведены на дистанционное обучение.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru