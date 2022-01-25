В Петербурге число заразившихся омикроном выросло до 2,6 тысяч

Число пациентов с подтвержденным заражением штаммом «омикрон» выросло в Петербурге до 2 637. Такие данные привели в городском управлении Роспотребнадзора, передает ТАСС.

Отмечается, что среди общего числа зараженных только 74 пациента привезли коронавирус из-за рубежа. По данным ведомства, туристы вернулись из Доминиканы, ОАЭ, Великобритании, Египта, Франции, Испании, Сербии.

Ранее стало известно, что правительство Санкт-Петербурга ужесточило антиковидные меры в связи с быстрым распространением омикрон-штамма и запретило детям посещение театров. Кроме того, студенты СПбГУ были переведены на дистанционное обучение.

