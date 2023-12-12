В Перми завершился последний в этом году турнир серии Tender Hack
В Перми прошел заключительный в 2023 году турнир серии Tender Hack. Его участники разрабатывали чат для взаимодействия при согласовании закупочной документации на Портале поставщиков.
Чат должен помочь предпринимателям и заказчикам уточнять детали будущего контракта при проведении закупок, рассказал руководитель Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков. В турнире приняли участие 88 разработчиков в составе 22 команд из Перми, Екатеринбурга, Чебоксар и Москвы. Победителем стала команда «Удача 666» из Екатеринбурга. Второе место заняла команда Pspu_team_4.0 из Перми, третье – FadBricks из Чебоксар.
Призовой фонд хакатона составил 500 тысяч рублей. Лучший проект может быть применен на Портале поставщиков, отметил Щербаков.
Всего в этом году в хакатонах Tender Hack участвовали более 500 IT-специалистов, объединившихся в 123 команды из 17 городов России. В их числе как опытные профессионалы, так и студенты вузов.
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