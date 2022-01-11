В Пензенской области ввели режим повышенной готовности из-за снегопада

Власти Пензенской области объявили режим повышенной готовности в регионе из-за снегопада. Об этом сообщает ТАСС.

Москву ожидают резкие перепады температур

Режим продлится с 11 по 21 января.

Отмечается также, что режим введен для обеспечения безопасности крещенских купаний.

В связи с режим силы МЧС и ГАИ приведены в готовность. Власти рекомендовали жителям региона не использовать личный автотранспорт без необходимости в непогоду.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Куденко
ТЕГИ:Пензенская ОбластьСнегопад
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