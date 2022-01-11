В Пензенской области ввели режим повышенной готовности из-за снегопада
11 января 202220:59
Власти Пензенской области объявили режим повышенной готовности в регионе из-за снегопада. Об этом сообщает ТАСС.
Режим продлится с 11 по 21 января.
Отмечается также, что режим введен для обеспечения безопасности крещенских купаний.
В связи с режим силы МЧС и ГАИ приведены в готовность. Власти рекомендовали жителям региона не использовать личный автотранспорт без необходимости в непогоду.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru