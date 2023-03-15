В парке Олимпийской Деревни откроют новое кафе
По итогам городского аукциона столичные предприниматели смогут открыть круглогодичное кафе в парке «Олимпийской деревни». Нестационарный объект площадью почти 115 квадратных метров будет размещаться на пересечении Мичуринского проспекта и улицы Лобачевского в зоне прогулочных и спортивных маршрутов парка, сообщил глава Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков. Заявочная кампании по объекту завершится 24 марта, онлайн-торги пройдут 29 марта на электронной площадке «Росэлторг». Размер ежемесячной платы за право ведения торговой деятельности будет определен по итогам открытого аукциона, договор с победителем будет заключен на пять лет.
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