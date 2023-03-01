В овраге в Ивановской области нашли тело шестимесячной девочки

В овраге в Ивановской области найдено тело младенца, сообщает «РЕН ТВ».

Калининградских врачей приговорили к реальным срокам по делу о смерти младенца

На улице Алексеевской найдено мертвое тело шестимесячной девочки. Правоохранительные органы просят всех, кто знает обстоятельства произошедшего, обращаться по телефону 02.

Как сообщил СУ СК по региону, заведено уголовное дело. Проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия.

Ранее в Москве инициировано уголовное дело в отношении женщины, которая оставила младенца в подъезде жилого дома на юге Москвы.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ДетиИвановская Область
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры