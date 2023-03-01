В овраге в Ивановской области нашли тело шестимесячной девочки
В овраге в Ивановской области найдено тело младенца, сообщает «РЕН ТВ».
На улице Алексеевской найдено мертвое тело шестимесячной девочки. Правоохранительные органы просят всех, кто знает обстоятельства произошедшего, обращаться по телефону 02.
Как сообщил СУ СК по региону, заведено уголовное дело. Проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия.
Ранее в Москве инициировано уголовное дело в отношении женщины, которая оставила младенца в подъезде жилого дома на юге Москвы.
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