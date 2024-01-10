«В отличном состоянии»: Врач чукотской окружной больницы оценил здоровья Путина
Заведующий отделением, травматолог-ортопед травматологического стационара Чукотской окружной больницы Денис Клосс заявил, что президент РФ Владимир Путин находится в отличном состоянии, сообщает РИА Новости.
По его словам, у главы государства «бодрый голос и бодрая походка», а свои мысли он «репрезентирует доступно и понятно».
«Нет других политических лидеров за океаном даже и близко. Я думаю, он еще будет и будет работать», - заключил Клосс, добавив, что Путину всё же стоит «больше отдыхать», так как от этого зависит долголетие.
Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что выпорол бы того, кто позволил Путину выйти без шапки на мороз, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Большинство россиян собираются отметить Старый Новый год
- Дублин стал городом с самыми большими пробками в 2023 году
- Россияне потратили в 11 раз больше на онлайн-подписки в новогодние каникулы
- В портах Азов и Таганрог ограничили движение судов из-за морозов
- Владимир Путин поручил улучшить транспортную доступность Чукотки
- «В отличном состоянии»: Врач чукотской окружной больницы оценил здоровья Путина
- Курорты Кубани приняли за новогодние праздники более 450 тысяч отдыхающих
- Медик предупредила, что не все дети могут сдавать нормативы ГТО
- «Более 14 снарядов»: Богомаз заявил об обстреле ВСУ Брянской области
- Жительница Белгорода рассказала, что люди боятся выходить на улицу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru