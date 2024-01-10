«В отличном состоянии»: Врач чукотской окружной больницы оценил здоровья Путина

Заведующий отделением, травматолог-ортопед травматологического стационара Чукотской окружной больницы Денис Клосс заявил, что президент РФ Владимир Путин находится в отличном состоянии, сообщает РИА Новости.

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По его словам, у главы государства «бодрый голос и бодрая походка», а свои мысли он «репрезентирует доступно и понятно».

«Нет других политических лидеров за океаном даже и близко. Я думаю, он еще будет и будет работать», - заключил Клосс, добавив, что Путину всё же стоит «больше отдыхать», так как от этого зависит долголетие.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что выпорол бы того, кто позволил Путину выйти без шапки на мороз, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Гавриил Григоров
ТЕГИ:ЗдоровьеВрачиВладимир Путин

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