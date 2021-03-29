В Общественной палате обвинили сенатора Святенко в коррупции

Аудиторы Счётной палаты РФ сообщили о новом рекорде неэффективности нацпроекта «Демография». Уже третий год подряд расходы на стимулирование рождаемости растут, а численность населения продолжает падать. Финансовые вливания не смогли остановить ни падение рождаемости, ни рост смертности. За последние три года естественная убыль населения перевалила уже за 1 млн человек. При сохранении подобных тенденций к 2050 году население России сократится вдвое, считают демографы.

Первый зампред комиссии по вопросам демографической и семейной политики Общественной палаты РФ Павел Пожигайло в ходе пресс-конференции НСН раскритиковал работу председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Инны Святенко.

«В России идет гибридная война, которая не видна, но она существует. Я убежден, что есть две группы людей в органах власти. Одна – это персонажи повести Гоголя «Шинель» - такие серые мышки, которые боятся что-то сделать не так, дрожа над деньгами или псевдополитической карьерой. Вот взять Святенко – это глава комиссии по делам семьи в Совете Федерации. Сколько еще этот человек будет занимать свой пост, если она поддерживает закон, разрешающий иностранцам пользоваться в России программой суррогатного материнства? Сегодня существует рынок продажи детей, и в основном они идут на обеспечение гаремов гомосексуальных семей и педофилов со всего мира. Ребенок стоит 200 тысяч долларов на рынках Италии сегодня. Другая группа этих детей отправляется на Филиппины, где их разделывают на части и по частям продают. Разделанный ребенок стоит до 1 млн евро. Председатели комитетов Совфеда или, например, директор департамента здравоохранения медицинской помощи детям Елена Байбарина, которая там сто лет сидит уже, – вот какие у них интересы? Они извращенцы или коррупционеры?» - сказал Пожигайло.

По его словам, в Госдуме создали рабочую группу для разработки закона о противодействии суррогатному материнству, а в декабре прошлого года в Общественной палате прошли общественные слушания по этому вопросу.

«Вдруг принимается резолюция на основе других слушаний, которые проходили за полгода до этого под руководством Лео Бокерия (врач, внештатный специалист Минздрава- прим. НСН), которая поддерживает суррогатное материнство. Это система, понимаете? Я далек от мысли, что уважаемый хирург Лео Бокерия вообще понимал, что он подписывает тогда. Я думаю, он просто не вдавался в детали. Однако в комиссии по здравоохранения Общественной палаты, которой руководит Лео Бокерия, есть члены, у которых есть агентства по предоставлению услуг суррогатного материнства. И в Общественной палате они находятся, я думаю, чтобы лоббировать своим интересы», - сказал он.

В тоже время Китай, Канада, большинство стран ЕС, Япония, Индия запретили у себя суррогатное материнство. Всего 60 с лишним стран, напомнил Пожигайло. В этой связи он упомянул детского омбудсмена Анну Кузнецову, усомнившись в эффективности ее работы с учетом этой ситуации.

