В ОНК Москвы опровергли сообщения о нахождении Суровикина в СИЗО

«Мне в последние дни очень часто звонят представители огромного количества российских и иностранных СМИ. Спрашивают: «Правда ли, что Суровикин в СИЗО?». Отвечаю: ни в «Лефортово», ни в других СИЗО его нет», - сказал Мельников.

Информация об аресте Суровикина накануне появилась в различных СМИ и Telegram-каналах. Позже о задержании генерала сообщило британское издание Financial Times.

В беседе с Telegram-каналом Baza дочь генерала Суровикина Вероника рассказала, что отец работает в прежнем режиме, передает «Радиоточка НСН».

