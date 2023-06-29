В ОНК Москвы опровергли сообщения о нахождении Суровикина в СИЗО

Генерал армии Сергей Суровикин не находится в московском СИЗО «Лефортово» и других изоляторах временного содержания. Об этом заявил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников, пишет ТАСС.

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«Мне в последние дни очень часто звонят представители огромного количества российских и иностранных СМИ. Спрашивают: «Правда ли, что Суровикин в СИЗО?». Отвечаю: ни в «Лефортово», ни в других СИЗО его нет», - сказал Мельников.

Информация об аресте Суровикина накануне появилась в различных СМИ и Telegram-каналах. Позже о задержании генерала сообщило британское издание Financial Times.

В беседе с Telegram-каналом Baza дочь генерала Суровикина Вероника рассказала, что отец работает в прежнем режиме, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Сергей Гунеев
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