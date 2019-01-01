В ОНФ призвали журналистов к мониторингу реализации национальных проектов

Пять сопредседателей Центрального штаба Народного фронта пригласили участников сочинского Медиафорума присоединиться к народному контролю оценки реализации национальных проектов.

По их мнению, представители прессы нередко владеют ситуацией на местах лучше общественников, поэтому их участие в контроле так важно.

Отметим, доктор Леонид Рошаль, курирующий тематические площадки ОНФ «Здравоохранение» и «Демография», пригласил СМИ присоединиться к мониторингу качества и доступности медицинской помощи в малых населенных пунктах. Руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелёва отметила работы журналистов, представленные на Медиафоруме. По её словам, для ОНФ сейчас особенно важны темы обновления образовательных стандартов, сохранения культурных ценностей, корректировка законопроекта о культуре.

Поддерживать представителей малого и среднего бизнеса призвал журналистов генеральный директор группы компаний «КАМАЗ» Сергей Когогин. Он отметил, как важно освещать успехи бизнесменов. В свою очередь, ответственный секретарь Поискового движения России Елена Цунаева отметила конкурсные работы, посвящённые теме экологии, жилья и городской среды.

В заключение, гендиректор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров напомнил, что достичь запланированных показателей цифровизации общества возможно только при создании высокоскоростного подключения к интернету всех территорий, а также социально значимых объектов. По его словам, СМИ порой осведомлены в этих вопросах куда лучше общественников, поэтому важно держать с ними контакт.

