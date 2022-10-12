В Одессе с рекламных щитов убрали фото Илона Маска
В Одессе по решению горсовета с рекламных щитов убирают изображение американского миллиардера Илона Маска. С помощью плакатов город благодарил знаменитостей за поддержку Украины. Об этом сообщил Telegram-канал «Политика Страны».
Поводом для такого решения послужило заявление Маска об Украине, в частности, его предложения по урегулированию конфликта между Украиной и Россией. Бизнесмен уверен, что для этого нужно заново провести референдумы в регионах, вошедших в состав России, под наблюдением ООН, а также признать Крымский полуостров территорией России, «как это было с 1783 года и до ошибки Хрущева».
Ранее Илон Маск предупредил о стремительно растущей вероятности ядерной войны. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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