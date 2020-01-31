В общежитиях столичных вузов будут проводиться ежедневные медосмотры
Прибывшие из Китая в Москву студенты будут каждый день проходить медосмотр в общежитиях вузов, сообщила журналистам заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
В свою очередь совет ректоров московских вузов рекомендовал возвратившимся с каникул студентам из КНР не покидать свои общежития и регулярно показываться врачам.
В мэрии Москвы отметили, что в 34 студенческих общежитиях по просьбе руководства вузов заведений осмотр будут проводить медики столичного департамента здравоохранения.
Кроме того, ранее было принято решение продлить каникулы китайским студентам столичных вузов до 1 марта. Ракова добавила, что всего с подозрением на коронавирус были госпитализированы 10 человек, в том числе четверо китайских граждан. Однако диагноз у них не подтвердился. Заммэра отметила, что случаи выявления новой коронавирусной инфекции в столице не зафиксированы.
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