В общежитиях столичных вузов будут проводиться ежедневные медосмотры

Прибывшие из Китая в Москву студенты будут каждый день проходить медосмотр в общежитиях вузов, сообщила журналистам заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В свою очередь совет ректоров московских вузов рекомендовал возвратившимся с каникул студентам из КНР не покидать свои общежития и регулярно показываться врачам.

В мэрии Москвы отметили, что в 34 студенческих общежитиях по просьбе руководства вузов заведений осмотр будут проводить медики столичного департамента здравоохранения.

Кроме того, ранее было принято решение продлить каникулы китайским студентам столичных вузов до 1 марта. Ракова добавила, что всего с подозрением на коронавирус были госпитализированы 10 человек, в том числе четверо китайских граждан. Однако диагноз у них не подтвердился. Заммэра отметила, что случаи выявления новой коронавирусной инфекции в столице не зафиксированы.

